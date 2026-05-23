به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ رئیسعلی عبدولی اظهار داشت: در راستای شناسایی و برخورد با استفاده کنندگان دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال بدون مجوز، ماموران پلیس حمیدیه با کار اطلاعاتی یک دامداری و ۲ باب منزل مسکونی که در آنها دستگاه‌های استخراج رمز ارزغیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گرفت را شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی از محل‌های مزبور بازدید کردند که تعداد ۵۲ دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال غیرمجار کشف شد.

سرهنگ عبدولی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی ماینر‌های کشف شده را ۷۲ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: در این رابطه دامداری مهروموم و یک متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.