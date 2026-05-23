به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پس از آنکه دونالد ترامپ در یکی از صفحات خود در شبکه‌های اجتماعی خاک مقدس ایران را با پرچم آمریکا رنگ‌آمیزی کرده بود؛ یحیی گل‌محمدی با موضعی صریح به این گستاخی پاسخ داد.

این چهره برجسته فوتبال ایران با بازنشر تصویر مذکور در فضای مجازی، خطاب به رئیس‌جمهور آمریکا نوشت: «آقای رئیس‌جمهور، شما اشتباه می‌کنید؛ ایران برای همیشه ایران باقی خواهد ماند.»

این کنش ملی در بستر شبکه‌های اجتماعی به سرعت مورد توجه کاربران قرار گرفت و به نمادی از وحدت در برابر تعرض به هویت ملی تبدیل شد.





