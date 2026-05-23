پخش زنده
امروز: -
در نشست مشترک مسئولان راه و شهرسازی گیلان و مدیران بانک ملی، موانع اداری و چالشهای اعتباری ۵ طرح کلان مسکن در استان بررسی و راهکارهایی برای تسریع در انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی اتخاذ شد.
به گزارش گروه مسگن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، به منظور سرعت بخشیدن به روند تکمیل طرح های نهضت ملی مسکن در گیلان، نشست تخصصی با هدف رفع نقایص پروندههای تسهیلاتی ۸۵۸ واحد مسکونی در شهرهای تالش، آستارا، رشت، بندر انزلی و تولمشهر برگزار شد.
نمایندگان راه و شهرسازی و بانک ملی استان، ضمن بررسی دقیق وضعیت اعتباری این ۵ طرح، بر لزوم تعامل حداکثری برای تسریع در پرداخت وامهای مشارکت مدنی تاکید کردند.
بر اساس نتایج این جلسه، مقرر شد نواقص اداری و فنی پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع شود تا روند تامین مالی طرح ها و عملیات اجرایی آنها مطابق با زمانبندی تعیینشده پیش برود.
هدف از این اقدامات، جلوگیری از توقف عملیات ساختمانی و تسریع در بهرهبرداری از واحدهای مسکونی مذکور برای متقاضیان است.