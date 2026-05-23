نماینده نوجوان جودو ایران عنوان قهرمانی و نشان طلای رقابتهای جام آفریقا را به خود اختصاص داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای جودو جام آفریقا که به میزبانی الجزایر در حال برگزاری است، با کسب مدال طلا برای جودو ایران در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم همراه بود.
سبحان حکیمی تنها نماینده جودو ایران در بخش نوجوانان که با ضربه فنی (ایپون) حریف خود در نیمه نهایی به فینال رسیده بود، در مبارزه نهایی هم عبدالله دلیلی از کشور میزبان را ایپون کرد و با اقتدار عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.
الیاس پرهیزگار و امیرعباس چوپان دو نماینده جودو بزرگسالان ایران در رقابتهای رنکینگ فدراسیون جهانی الجزایر هستند که فردا به مصاف حریفان خود خواهند رفت.
ایوب رستمی هدایت تیم سه نفره جودو ایران در رقابتهای جام آفریقا را برعهده دارد. جودو ایران اردیبهشت سال جاری در دو گرنداسلم تاجیکستان و قزاقستان نیز شرکت کرده بود.