مردم انقلابی آذربایجان شرقی در هشتاد و چهارمین شب حضور آگاهانه خود در میدانها و خیابانهای شهرها و روستاها با آرمانهای انقلاب اسلامی پیمان دوباره بستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم استان در آستانه سوم خرداد سالگرد فتح خرمشهر و در تداوم حضور پرشور خود در خیابانها و میدانها بر لزوم خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی، مبارزه بی امان با دشمن آمریکایی ـصهیونیستی و ضرورت هوشیاری مسئولان دیپلماسی کشورمان در برابر حیله ها و فریب‌های دشمن خبیث در مذاکره تاکید کردند.

آنها همچنین از مسئولان دولتی و دستگاه قضائی خواستند در جنگ اقتصادی کنونی مانند رزمندگان پای لانچر موشکی باشند و از امنیت معیشت مردم دفاع و محتکران و گرانفروشان و سوء استفاده کنندگان از شرایط جنگی را مجازات کنند.

شعار‌های «مرگ بر امریکا، مرگ بر اسراییل، نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا، مرگ بر وطن فروش خائن، مرگ بر مُحتکر بی‌حیا، مرگ بر گران‌فروش خائن، هیهات من الذله، دست خدا بر سر ماست خامنه‌ای رهبر ماست، آذربایجان جانباز خامنه‌ای دَن آیریلماز» در این تجمعات بزرگ طنین انداز بود.