به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به مناسبت چهل و چهارمین سالروز آزادسازی خرمشهر در جنگ تحمیلی هشت ساله و همچنین گرامیداشت شهدای جنگ رمضان، اداره کل هنر‌های تجسمی اقدام به برگزاری کارگاه‌های هنر‌های تجسمی در رشته‌های مختلف می‌کند.

کارگاه‌های آموزش هنر روز یکشنبه سوم خرداد از ساعت ۱۵ تا ۱۹ با حضور ۲۰ نفر از هنرمندان در پهنه رودکی برگزار خواهد شد.

فاطمه سنقری، نغمه تبایی، سوقندی، حامد هادوی، الناز منیری، فرشته محقق، فاطمه غفاری و مهسا شمسی‌پور در شاخه نقاشی، علی تن، مراد فتاحی، فرهاد نیازی، ابوالفضل گودرزی و خوشبخت در شاخه خوشنویس و نقاشی‌خط و حسام طباطبایی در شاخه تصویرسازی در این کارگاه‌ها به خلق اثر هنری می‌پردازند.