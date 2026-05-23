سرپرست آزمایشگاه پژوهشی فضای سایبر دانشگاه تهران میگوید تقویت زیرساختهای سکوهای بومی، حاشیهی سود صاحبان کسب وکارها را افزایش میدهد و به حفاظت بهتر از دادههای مشتریان کمک میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به گفته مقامهای دانشگاهی، بهبود زیرساختهای سکوهای بومی مستقیماً بر کاهش هزینهها و ارتقای امنیت اطلاعات کاربران تأثیر میگذارد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که ۱۰۰ کسبوکار و چهره شاخص فضای مجازی در نامهای به دولت، خواستار حمایت عملی و ارتقای توان فنی سکوهای بومی برای تثبیت جایگاه کارآفرینان در بازار برخط شدهاند.
(گزارش محمدجواد رهنما)