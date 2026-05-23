رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری؛
غریب شاهی و عنایتالهی طلایی شدند، رضی به نشان نقره رسید
ملی پوشان پاراوزنهبرداری کشورمان در ادامه سومین روز از مسابقات آزاد الجزایر، موفق به کسب ۴ نشان طلا و یک نقره شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه سومین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر ۲۰۲۶، علی اکبر غریب شاهی، سامان رضی و رضا عنایت الهی ملی پوشان کشورمان در دسته ۱۰۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.
علی اکبر غریب شاهی در حرکت اول و دوم خود به ترتیب وزنههای ۲۳۰ و ۲۳۵ کیلوگرمی را بالای سر برد. قهرمان پارالمپیک و جهان در حرکت سوم خود وزنه ۲۴۰ کیلوگرمی را مهار کرد و به مدال طلا مسابقات دست یافت. او همچنین با ثبت رکورد ۷۰۵ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا مجموع شد.
سامان رضی دیگر نماینده کشورمان در این دسته، در حرکت اول خود وزنه ۲۰۵ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم و سوم خود از مهار وزنه ۲۱۲ کیلوگرمی بازماند و به مدال نقره مسابقات دست یافت.
رضا عنایت الهی نماینده جوان دسته ۱۰۷ کیلوگرم کشورمان در حرکت اول خود توانست وزنه ۲۰۰ کیلوگرمی را بالای سر ببرد. او در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی نشد و از انجام حرکت سوم انصراف داد و در بخش جوانان موفق به کسب مدال طلا شد. عنایت الهی همچنین توانست مدال طلا مجموع مسابقات در رده جوانان را به خود اختصاص دهد.
کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.
در رقابتهای پاراوزنهبرداری آزاد قهرمانی آفریقا- اوران ٢٠٢۶، به میزبانی الجزایر، مجموعا ١۵١ ورزشکار (٩٢ مرد و ۵٩ زن) از ٢٠ کشور در بخش آزاد به رقابت میپردازند و همچنین از این تعداد ۱۱۴ پاراوزنهبردار در قهرمانی آفریقا هم شرکت میکنند.
الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنهبردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابتها دارند.