به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛ مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت استان اصفهان در این آیین گفت :به منظور قدردانی نقش آفرینان جنگ تحمیلی برنامه تجلیل از روایان اجتماعات شبانه که از نقش آفرینان عملیات بیت المقدس هستند و همچنین از تعدادی از خانواده های معظم شهدا به ویژه جنگ تحمیلی سوم برگزار شد.

سرهنگ پاسدار منوچهر ذوالفقاری افزود :استان اصفهان یکی استان های برجسته و تاثیر گذار در عملیات پیروزی خرمشهر بود. که در قالب لشکر و تیپ امام حسین (ع)،تیپ نجف اشرف ، یگان های ارتش ،هوانیروز وجهاد گران وبسیجیان نقش آفرینی کردند .

وی ادامه داد:همچنین از کتاب پسرم سرباز امام زمان(عج) به نویسندگی محمد دلیری از پیشکسوتان وجانباز دفاع مقدس شامل خاطرات سرهنگ تکاور محمد دلیری پیشکسوت وجانباز دفاع مقدس که درهزار نسخه ۱۵ فصل نگارش شده است رونمایی شد.

همچنین کتاب از فین تا ورزقان به نویسندگی خانم علیپور که نگاهی به زندگی شهیدان امیر کبیر وشهید رییسی و بابررسی خدمات آنان نگارش شده تجلیل شد.