

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست رئیس‌جمهور با استانداران گفت: حداقل تا پایان شهریورماه، واردات کالاهای اساسی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچ‌گونه محدودیت انجام می‌شود.

وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی، هیچ محدودیتی از جمله سقف واردات، سابقه فعالیت یا سایر محدودیت‌های کالایی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد و همه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند از تمامی مبادی کشور نسبت به واردات اقدام کنند.

نوری تصریح کرد: افرادی که قصد دارند از طریق گشایش اعتبار اقدام کنند نیز می‌توانند ثبت سفارش انجام دهند تا مراحل تکمیل اسناد آن‌ها پیگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: برای واردات کالاهای اساسی، هیچ محدودیتی در خصوص محل فعالیت، استان، شخصیت حقیقی یا حقوقی و یا مبادی ورود کالا وجود ندارد.