وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچگونه محدودیت میتوانند کالاهای اساسی وارد کنند.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست رئیسجمهور با استانداران گفت: حداقل تا پایان شهریورماه، واردات کالاهای اساسی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هیچگونه محدودیت انجام میشود.
وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی، هیچ محدودیتی از جمله سقف واردات، سابقه فعالیت یا سایر محدودیتهای کالایی برای واردات کالاهای اساسی وجود ندارد و همه افراد حقیقی و حقوقی میتوانند از تمامی مبادی کشور نسبت به واردات اقدام کنند.
نوری تصریح کرد: افرادی که قصد دارند از طریق گشایش اعتبار اقدام کنند نیز میتوانند ثبت سفارش انجام دهند تا مراحل تکمیل اسناد آنها پیگیری شود.
وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: برای واردات کالاهای اساسی، هیچ محدودیتی در خصوص محل فعالیت، استان، شخصیت حقیقی یا حقوقی و یا مبادی ورود کالا وجود ندارد.