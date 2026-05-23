تالاب گروس مهاباد بعد از بارها آتشسوزی، این روزها شاهد احیا و جوجهآوری پرندگان بومی و مهاجر است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، فاروق سلیمانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهابادگفت: در حال تدوین برنامهای حفاظتی مشارکتی بر پایه مدلهای اکولوژیکی اجتماعی در راستای پیشگیری از وقوع آتشسوزی در تالاب هستیم؛ انشاءالله امسال این برنامه با همکاری جوامع محلی در راستای کارگروه مدیریت زیستبومی تالاب اجرا میشود. محسن معارف پناه، فعال محیط زیست هم میگوید: گونههایی مثل اردک مرمری و انواع اگرید، حواصیل و کشیم گردنسیاه در پی بهتر شدن شرایط زیستی تالاب، امسال توانستهاند در تالاب گروس زادآوری و تخمگذاری کنند. تالاب گروس در مهاباد، با وسعتی نزدیک به ۴۷۰۰ هکتار، پس از چندین آتشسوزی گسترده در سالهای گذشته و تلاشهای بیوقفه مردم محلی برای مهار آتش، اینبار با بارانهای بهاری حیاتی دوباره یافته و به مأمنی برای تغذیه و جوجهآوری پرندگان مهاجر و بومی تبدیل شده است. یکی از ۵ تالاب شهرستان مهاباد در جنوب پارک ملی دریاچه ارومیه که خطرات بسیار از سر گذرانده و حالا افزایش سطح آب و رشد مجدد نیزارها در آن، شرایط مطلوبی را برای استراحت و تغذیهی انواع پرندگان آبزی و کنارآبزی فراهم کرده است.
به گفته کارشناسان، احیای تالاب گروس پس از چند دوره آتشسوزی، نمونهای بارز از تابآوری اکوسیستمهای تالابی است که برای حفظ آنها باید برنامه جامع و مدون داشت.