رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی از ابلاغ مصوبات جدید برای رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل قطعه ۶ آزادراه تبریز-ارومیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاده در بازدید استاندار از قطعه ۶ آزادراه تبریز ـ ارومیه اظهار کرد: در این بازدید مقرر شد شرکت گاز استان به انتقال گاز به کارگاه و کارخانه آسفالت به مدت ۳۰ سال اقدامات لازم را انجام دهد تا روند تولید آسفالت برای پیشبرد پروژه با مشکل مواجه نشود.

وی افزود: همچنین شرکت‌های خدمات‌رسان موظف شدند هماهنگی‌های لازم را در خصوص واگذاری انشعاب به متقاضیان واحد‌های مسکونی، تجاری و صنعتی با اداره کل راه و شهرسازی استان به عمل آورند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به مشکل ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در مسیر پروژه تصریح کرد: بر اساس مصوبه این بازدید، جهاد کشاورزی استان مکلف شد نسبت به شناسایی واحد‌های غیرمجاز و تخریب ساخت‌وساز‌های صورت‌گرفته در حریم طرح وارد عمل شود.

وی از الزام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای تأمین مصالح خبر داد و گفت: سازمان صمت استان موظف است به احصای معادن شن و ماسه در مسیر اجرای پروژه و معرفی معدن به شرکت پیمانکار جهت تأمین مصالح مورد نیاز اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

فتح‌زاده خاطرنشان کرد: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور نیز باید اقدامات لازم را برای تعیین و تکلیف تملک اراضی واقع در مسیر پروژه با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان اجرا و گزارش آن را ارائه کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از برگزاری منظم جلسات پیگیری برای این طرح خبر داد و اعلام کرد: برای تسریع در رفع موانع و چالش‌های پیش روی اجرای طرح، جلسات مرتبط هر ۱۵ روز یکبار برگزار می‌شود تا این طرح مهم در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.