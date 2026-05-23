پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در اولین نشست شورای استاندارد استان برتعیین تکلیف آسانسورهای دارای نقص فنی سازهای (ارتفاع سقف موتورخانه آسانسور) تاکید کرد وگفت: سقف اسانسور مطابق استاندارد ملی باید حداقل ۱۷۵ سانتی متر باشد و اخذ استاندارد در مورد آسانسورهای اماکن دولتی و عمومی اجباری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، افضلی با بیان اینکه برخی از ساختمانها به علت مشکل در ارتفاع سازه موتورخانه (کوتاه بودن سقف) بنا به دلایل ایمنی امکان تخریب سقف و افزایش ارتفاع واخذ تاییدیه ایمنی مطابق استاندارد ملی را ندارند پیشنهادکرد: در صورت تایید کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر عدم امکان فنی، سازهای برای افزایش ارتفاع سقف موتورخانه آسانسور و به شرط رعایت کامل سایر بندهای ایمنی، استاندارد ملی اداره کل استاندارد، نسبت به صدور تاییدیه ایمنی مشروط اقدام کنند.
پارسال ۲۷۶ پروانه جدید استاندارد صادر، یک هزار و ۶۴ مورد تمدید و ابطال پروانه استاندارد انجام و ۱۹ پروانه استاندارد محصولات حلال صادر شده است.
مسعود جوادی، مدیرکل استاندارد استان البرز در نشست شورای استاندارد استان با اشاره فعالیتها و عملکرد یکساله این ادارهکل، در پنج حوزه ارزیابی انطباق، استانداردسازی، اندازهشناسی، تأیید صلاحیت و اشاعه فرهنگ و ۵۸ وظیفه تعریفشده گفت: از مجموع بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی البرز، یکهزار و ۶۴ واحد دارای پروانه و مشمول استاندارد هستند که ۴ هزار و ۴۶۸ مورد بازرسی فنی از آنها صورت گرفته است
مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به انجام بیش از ۶ هزار مورد نمونهبرداری از واحدهای تولیدی و ۶۴۸ مورد نمونهبرداری از سطح بازار بیان کرد: بازرسی از واحدهای صنفی نیز در دستور کار قرار دارد و ۸ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، یک هزار و ۳۲۵ مورد بازرسی از تجهیزات تفریحی، هفت مورد بازرسی از هتلها انجام شده و ۲۰ واحد مهدکودک و پیشدبستانی نیز مورد نظارت قرار گرفته است.
جوادی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه انرژی و نظارت بر صادرات و واردات، از ۱۰۶ مورد بازرسی از واحدهای انرژیبر و ۲۰ مورد خدمات پس از فروش خودرو خبر داد و گفت: در گمرک پیام، ۹۵۴ مورد گواهی انطباق کالای وارداتی صادر و ارزیابی انطباق مواد اولیه و حد واسط وارداتی برای واحدهای تولیدی به تعداد ۲۲۰ فقره انجام شده و سه مورد صادرات از جمله یک محموله طلا نیز صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه در حوزه نظارت بر فرآوردههای خاص، ۱۳ مورد نمونهبرداری از بنزین و ۳۳ مورد آزمون حلالیت ژلاتین و میزان الکل در نوشیدنی مالت انجام شده است، اظهار کرد: در بخش فعالیتهای استانداردسازی، ۲۸ هزار و ۸۷۸ نفر ساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ ساعت آموزش برای کارکنان برگزار و تدوین ۴۷ استاندارد ملی و بازنگری ۱۴۳ استاندارد ملی نیز انجام شده است.
مدیرکل استاندارد استان البرز با اشاره به اینکه سه کمیته استاندارد بینالمللی با عضویت در سازمان جهانی استاندارد در این استان فعال هستند، از تهیه ۷۲ بسته ترویجی برای اشاعه فرهنگ استاندارد خبر داد و خاطرنشان کرد: ۱۷ جلسه کمیسیون ماده ۴۲ برای رسیدگی به تخلفات با حضور قاضی دادگاه و دستگاههای ذیربط تشکیل شده که در آنها رسیدگی به بیش از ۱۷۰ پرونده صورت گرفته است.
جوادی برگزاری چهار کمیته ماده ۷ مدیران کنترل کیفیت، چهار مورد کمیته فنی آسانسور و نیز کمیته نظارت بر جایگاههای CNG را از دیگر اقدامات این حوزه عنوان و تصریح کرد: در حوزه اندازهشناسی و اوزان و مقیاسها نیز یک هزار و ۷۴۸ نازل سوخت، ۵۵۸ باسکول وسایل نقلیه چرخدار، بیش از ۱۷ هزار وزنه و ترازو، ۱۶۱ نازل سوخت گاز طبیعی فشرده و ۳ هزار و ۶۵۰ مورد پایش پیشبستهبندی کنترل شدهاند.
به گفته وی، در حال حاضر یک هزار و ۹۶ واحد تولیدی و خدماتی تحت پوشش، ۲ هزار و ۲۳۹ پروانه استاندارد فعال، ۴۶ آزمایشگاه تایید صلاحیت شده همکار و ۳۳ مرکز تفریحی تحت پوشش این ادارهکل هستند. در سال گذشته برای اولین بار در استان البرز، ۴۰ مورد نمونهبرداری از سوسیس و کالباس واحدهای صنفی و صدور ۱۶ پروانه استاندارد برای باقیمانده سموم شیمیایی و آفتکشها صورت گرفته است.
جوادی با اشاره به اینکه ۱۷ پروانه برای خدمات پس از فروش لوازم خانگی و ۳۹ مورد آزمون حلیت ژلاتین و الکل برای اولین بار در استان و کشور انجام شده است، گفت: تعیین نوع استاندارد ملی محصولات تولیدی، از طریق مراجعه به پایگاه اطلاعرسانی سازمان ملی به نشانی اینترنتی https://www.inso.gov.ir میسر و دسترسی به فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری نیز ممکن است