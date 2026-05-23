به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پاول دوروف بنیان‌گذار تلگرام با انتشار مطلبی مدعی شد که شبکه اجتماعی واتس‌اپ سال‌هاست کاربران خود را درباره امنیت و حریم خصوصی فریب داده است.

وی با اشاره به شکایت رسمی دادستانی تگزاس علیه شرکت متا، تأکید کرد که کارکنان این پیام‌رسان به تقریباً تمامی گفت‌و‌گو‌های خصوصی دسترسی دارند.



بر اساس مستندات این پرونده، واتس‌اپ علی‌رغم تبلیغات گسترده بر روی رمزنگاری سرتاسری، اطلاعات کاربران را در اختیار نهاد‌های مختلف قرار داده است.



این موضوع بار دیگر زنگ خطر را درباره امنیت داده‌ها در شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی به صدا درآورده و بحث‌های داغی را پیرامون سوءاستفاده از اعتماد کاربران برانگیخته است.