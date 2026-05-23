معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: اگر نظام عدم اشاعه هستهای قرار است بقا داشته باشد، باید بر پایه امنیت برابر، حاکمیت برابر و پاسخگویی برابر و نه استثناگرایی هستهای بنا شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: یازدهمین کنفرانس بازنگری معاهده عدم اشاعه هستهای (انپیتی) پس از سه هفته بحث و بررسی در محل سازمان ملل متحد در نیویورک بدون هیچ نتیجهای روز گذشته به کار خود پایان داد.
در حالی که طی یک سال گذشته تاسیسات هستهای صلحآمیز تحت پادمان ایران دو بار از سوی رژیمهای آمریکا و اسرائیل مورد حمله قرار گرفته و این موضوع میبایست مهمترین نگرانی کنفرانس یازدهم میبود، اما متاسفانه برخی دولتهای غربی و آمریکا که یا مرتکب نقضهای گسترده و فاحش حقوق بینالملل شدند و یا از این نقضها حمایت کردند، یک بار دیگر سازمان ملل را به بازی گرفته و تلاش کردند جای متجاوز و قربانی را عوض کنند. آنها به جای محکومیت متجاوزان و حملات نظامی علیه اهداف غیرنظامی و زیرساختها و شهروندان بیگناه ایرانی، نهایت تلاش مذبوحانه خود را بکار گرفتند تا جمهوری اسلامی ایران را در متن سند پایانی اجلاس به بهانه عدم پایبندی به تعهدات پادمانی خود و قطعنامههای شورای امنیت محکوم کنند!
جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت تمام به این کشورها اجازه نداد که به اهداف سیاسی خود دست پیدا کنند. کنفرانس یازدهم با زیاده خواهیهای کشورهای غربی، بدون تصویب سند نهایی با شکست مواجه شد.
مسئولیت این شکست بر عهده این کشورها است. جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد این کشورها به طور بیرویه به سوء استفاده ابزاری از مجامع و اسناد بینالمللی در راستای اهداف سیاسی خود ادامه دهند.
اگر نظام عدم اشاعه قرار است بقا داشته باشد، باید بر پایه امنیت برابر، حاکمیت برابر و پاسخگویی برابر بنا شود؛ نه استثناگرایی هستهای.