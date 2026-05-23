به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، سرهنگ نجار زاده گفت: در پی اعلام وقوع یک مورد واژگونی خودروی سواری پژو در محور خروجی شهرستان، بلافاصله مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران در بررسی دقیق صحنه تصادف و بازرسی از خودروی واژگون شده، متوجه حضور یک رأس گاو در قسمت سرنشین خودرو شدند که با توجه به شرایط، احتمال سرقت آن قوت گرفت.

فرمانده انتظامی رودبارجنوب ادامه داد: با استعلام‌های انجام شده و اقدامات فنی، مشخص شد این احشام ساعاتی قبل از شهرستان قلعه‌گنج سرقت شده که با شناسایی مال‌باخته، احشام مکشوفه تحویل وی شد و راننده خودرو نیز پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به‌منظور سیر مراحل قانونی تحت‌الحفظ بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ نجار زاده در پایان با اشاره به عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان احشام و اموال عمومی، به شهروندان توصیه کرد ضمن توجه به هشدار‌های امنیتی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در حوزه حمل‌ونقل احشام، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.