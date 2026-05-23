رویارویی تیم‌های همنام نفت در چهارمین دیدار رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا گرامیداشت شهدای میناب، با برتری آبادانی‌ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، چهارمین دیدار از رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا امروز (شنبه ٢ خرداد) میان دو تیم نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم برگزار شد.

در این دیدار که در سالن نشاط کرج برگزار شد، تیم نفت آبادان همچون دیدار رفت حریف خود را شکست داد. این بازی با نتیجه ٩٤ بر ٨١ تمام شد.

رقابت‌های انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا از دوشنبه گذشته با حضور سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم و با نام شهدای میناب در کرج آغاز شد.

در نخستین دیدار این مسابقات نفت آبادان برابر نفت زاگرس جنوبی جهرم پیروز شد و در دیدار‌های دوم و سوم هم استقلال به ترتیب برابر نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم به برتری دست یافت.

رقابت‌های سه گانه انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا فردا با برگزاری دیدار پنجم پیگیری می‌شود.

برنامه دیدار‌های گروهی به این شرح است:

یکشنبه ۳ خرداد

استقلال تهران - نفت آبادان

دوشنبه ۴ خرداد

نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران