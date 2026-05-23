رئیس اتحادیه علمای مغرب عربی گفت: رژیم غاصب صهیونیستی از بدو تأسیس خود ترور و کشتار را به عنوان راهکاری برای بقای خود اتخاذ کرده است و امروز نوبت به ایران رسیده است؛ به این ترتیب می‌بینیم سکوت مسلمانان و سکوت جهان، این رژیم را بر جنایاتش جری می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیخ حسن الکتانی، رئیس اتحادیه علمای مغرب عربی، در برنامه تلویزیونی «شهدای کودک میناب؛ صدای مظلومیت امت» طی سخنانی به تشریح ماهیت جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و نشانه‌های نابودی قریب‌الوقوع آن پرداخت.

شیخ حسن الکتانی با استناد به آیه شریفه «کُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ» گفت: این توصیف خداوند سبحانه از این رژیم غاصب و فرزندان صهیون است. آنها مردمی هستند که همتشان جز فساد در زمین، کشتن بی‌گناهان، ریختن خون‌ها و تخریب بنا‌ها نیست. هر بار آتش جنگ برافروزند، خداوند آن را خاموش می‌کند.

وی با اشاره به تاریخچه این رژیم افزود: این رژیم غاصب که بر ویرانه‌های کشور‌های اسلامی بنا شده، از بدو تأسیس خود ترور و کشتار را به عنوان راهکاری برای بقای خود اتخاذ کرده است. این ترور و کشتار نه تنها به ما، بلکه به لبنان، سوریه، و پیش از آن در مصر، سینا و سایر مناطق نیز سرایت کرده است. امروز همت آنها جز ضربه زدن به هر کسی که در آن قدرتی ببیند و از پروژه فاسد و ظالم خود بترسد، نیست.

رئیس اتحادیه علمای مغرب عربی تصریح کرد: از جمله اولین اقدامات آنها کشتن بی‌گناهان از کودکان، زنان و پیران است. آنها در غزه، کرانه باختری (با وجود اینکه بخشی از طوفان‌الاقصی نبود)، لبنان و سوریه جنایت‌های بی‌امانی مرتکب شدند و به کشتار و اشغالگری ادامه دادند. امروز نوبت به ایران رسیده است. به این ترتیب می‌بینیم سکوت مسلمانان و سکوت جهان، این رژیم را بر جنایاتش جری می‌سازد.

شیخ حسن الکتانی تصریح کرد: پایان رژیم ستمگر صهیونیستی، با رسوا شدن چهره آن و آگاهی جهان از ماهیت پلیدش رقم می‌خورد و پایان قریب‌الوقوع این رژیم فرا رسیده است.

شیخ حسن الکتانی با اشاره به ادعا‌های این رژیم گفت: این رژیم مجرم مدعی است که قلمروی از نیل تا فرات از آن اوست و این را جزئی از دین خود می‌داند که تورات به او این حق را داده و او «قوم برگزیده خدا» است. شگفت‌انگیز آنکه این گفته مورد حمایت استکبار جهانی، از جمله نظام‌های آمریکایی و اروپایی قرار می‌گیرد. رئیس‌جمهور پیشین آمریکا صراحتاً گفت «اگر اسرائیل وجود نداشت، ما دوباره آن را ایجاد می‌کردیم.» این نشان می‌دهد که این رژیم، پنجره استعماری در قلب کشور‌های اسلامی و امتداد دوران استعگری است.

وی با استناد به آیه «ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ أَیْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ» خاطرنشان کرد: علمای تفسیر گفته‌اند این آیه به معنای زندگی آنها در میان کشور‌های اسلامی با عقد ذمه است. این قوم فقط در دوران اسلامی با امنیت زندگی می‌کردند؛ در آن دوران بود که آثار علمی تألیف کردند و بهترین روز‌های خود را سپری نمودند. اما متأسفانه این مهر و این خوبی را حفظ نکردند و مسلمانان اولین قربانی آنان شدند.

رئیس اتحادیه علمای مغرب عربی با اشاره به بیداری جهانی در نتیجه جنایات سه سال اخیر اظهار داشت: این جنایات بزرگ که در سه سال اخیر به چشم جهانیان رخ داد، با صدا و تصویر، جوانان کشور‌های غربی و شرقی را از خواب بیدار کرد تا حقیقت تلخ را درک کنند که این رژیم غاصب، عامل فروپاشی صلح اجتماعی و صلح جهانی خواهد بود. اگر بشریت برای مهار آنها متحد نشود، همه با فاجعه رو‌به‌رو خواهند شد.

وی افزود: به همین دلیل است که تظاهرات عظیمی در اروپا و آمریکا برپا شد که شعار «فلسطین را از نهر تا بحر آزاد کنید» سر می‌دهند. برای اولین بار است که در دانشگاه‌های معتبر آمریکایی و پایتخت‌های بزرگ جهان، این ندای جوانان آمریکایی، و حتی یهودیان خردمند، همراه با اروپاییان، استرالیایی‌ها و دیگران را می‌شنویم که می‌گویند «فلسطین را از نهر تا بحر آزاد کنید».

شیخ حسن الکتانی تأکید کرد: این ندایی که پیشتر هرگز نشنیده بودیم، خبر قرآنی سوره اسراء را تحقق می‌بخشد: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِیَسُوءُوا وُجُوهَکُمْ وَلِیَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِیُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا». پایان این رژیم ستمگر، با رسوا شدن چهره آن و آگاهی جهان از ماهیت پلیدش رقم می‌خورد. «وَغَدًا لِنَاظِرِهِ قَرِیبٌ» و پایان قریب‌الوقوع این رژیم فرا رسیده است.

وی در پایان با اشاره به حدیث نبوی گفت: رسول خدا (ص) به ما وعده داد که با یهود پیکار نخواهید کرد مگر آنکه درخت و سنگ بگویند: «ای مسلمان،‌ای بنده خدا، این یهودی پشت سر من است، بیا و او را بکش.» و درخت و سنگ چنین نخواهند گفت مگر پس از آنکه با چشمان خود جنایات عظیمی را ببینند که دیگر قابل تحمل نباشد. امروز حتی درخت و سنگ نیز از این رژیم ستمگر بیزاری می‌جویند.