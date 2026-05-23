آغاز فرآیند انتخاب واحدهای تولیدی نمونه استاندارد در لرستان
مدیرکل استاندارد لرستان از آغاز فرآیند انتخاب واحدهای تولیدی نمونه استاندارد در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مدیرکل استاندارد استان لرستان گفت:فرآیند انتخاب واحدهای تولیدی نمونه استاندارد در استان لرستان، از اول خرداد ماه تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.
رهنما بیان کرد:هم اکنون اداره کل استاندارد استان لرستان، ۲۲۴ واحد تولیدی را تحت پوشش دارد که ۴۳۰ فرآورده تولیدی موفق به دریافت پروانه استاندارد شدهاند.
وی افزود:در این واحدها، ۲۵۰ کارشناس مسئول کنترل کیفیت، وظیفه نظارت و کنترل کیفیت محصولات تولیدی را مستقیماً در خط تولید بر عهده دارند.
رهنما گفت:علاوه بر واحدهای تولیدی، سردخانههای بالای چهار هزار تن و مجموعههای تفریحی که دارای پروانه استاندارد هستند هم میتوانند در این فرآیند انتخاب واحدهای نمونه شرکت کنند.