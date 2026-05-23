پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور در پیامی به همایش ملی بهرهوری، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از محدودیتها و مشکلات کشور ناشی از ناکارآمدی در شیوه مصرف و تخصیص منابع است، خواستار توجه جدی به بهینهسازی مصرف در حوزههایی مانند انرژی، آب و فرآیندهای اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان در پیامی به همایش ملی بهرهوری تصریح کرد که در جهان امروز توجه به بهرهوری و بهینهسازی مصرف، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اساسی برای تقویت تابآوری ملی در عبور از چالشها، ارتقای کیفیت حکمرانی و فراهمسازی زمینه رشد و پیشرفت کشور است.
متن پیام رئیس جمهور که امروز ۲ خرداد ۱۴۰۵ در این همایش قرائت شد، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز بهرهوری و بهینهسازی مصرف را گرامی میدارم و از همه تلاشگران این عرصه مهم و تأثیرگذار که با برنامهریزی و مدیریت هوشمندانه زمان و منابع، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموار میسازند، صمیمانه قدردانی میکنم.
در جهان امروز توجه به بهرهوری و بهینهسازی مصرف، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اساسی برای تقویت تابآوری ملی در عبور از چالشها، ارتقای کیفیت حکمرانی و فراهمسازی زمینه رشد و پیشرفت کشور است.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است در کنار تحریمها، برخی نارساییهای ساختاری و مدیریتی نیز موجب شده بخشی از توانمندیهای کشور بهطور کامل فعال نشود و در نتیجه، اقتصاد و جامعه در برابر تکانهها آسیبپذیرتر گردد.
امروز، در شرایطی کشور که با محدودیت منابع و آسیبهای ناشی از جنگ روبهروست، ارتقای بهرهوری باید به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری و مدیریت اجرایی تبدیل شود.
کشور ما از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه هماهنگی نهادی، بسیج امکانات، سرمایه اجتماعی و مدیریت منابع برخوردار است و میتوان با تکیه بر همین ظرفیتها، مسیر اصلاح و بهبود را با انسجام و سرعت بیشتری دنبال کرد.
در این مسیر، ضروری است برنامههای مرتبط با بهرهوری بهصورت منسجم، هدفمند و مبتنی بر شاخصهای روشن و قابل ارزیابی طراحی و اجرا شود و میان دستگاههای مختلف، تقسیم کاری هماهنگ و مؤثر شکل گیرد. همچنین اصلاح نظام انگیزشی در بخش عمومی و حرکت به سمت بودجهریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد، میتواند نقش مهمی در همراستا شدن منابع و امکانات کشور با نتایج واقعی و افزایش پاسخگویی دستگاهها ایفا کند.
توجه جدی به بهینهسازی مصرف و کاهش اتلاف منابع در حوزههای مهمی مانند انرژی و آب و نیز زنجیره تولید و توزیع کالا و فرآیندهای اجرایی و اداری، از دیگر ضرورتهای مهم کشور است؛ چراکه بخش قابل توجهی از محدودیتها، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، حاصل ناکارآمدی در شیوه مصرف و تخصیص منابع است.
اینجانب ضمن تقدیر از دستاندرکاران و برگزارکنندگان این همایش، امیدوارم با تبادل دانش و تجربهها و همافزایی و مشارکت فعال همه ارکان حاکمیتی، بخش خصوصی، دانشگاهیان، نخبگان و فعالان زیستبوم نوآوری و شکلگیری اقدامات عملی و مؤثر در استفاده بهینه از منابع، شاهد تحقق هر چه بهتر شعار «ایران پایدار از مسیر بهرهوری» باشیم.
انتظار من از مردم عزیز کشورمان نیز این است که در این شرایط دشوار و علیرغم همه فشارهای اقتصادی موجود، به نهضت بهینهسازی مصرف بپیوندند. من به آینده ایران کاملا امیدوارم و با یاری خدای بزرگ و همت شما، نه تنها بحرانها را پشت سر خواهیم گذاشت بلکه آینده پر افتخاری را برای این مرز و بوم رقم خواهیم زد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران