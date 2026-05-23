ارتش پاکستان همزمان با پایان سفر فرمانده این کشور به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این یک بازدید کوتاه، اما پربار بود و رایزنی‌های تهران منجر به پیشرفت دلگرم‌کننده‌ای به سوی تفاهم نهایی شده است.

سفر به تهران با پیشرفت به سوی تفاهم نهایی همراه بود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی ارتش پاکستان شامگاه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: فیلد مارشال سید عاصم منیر رئیس نیرو‌های دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان سفر رسمی کوتاه، اما بسیار پرباری به ایران داشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: عاصم منیر در طول این سفر به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگرانه مداوم با هدف کاهش تنش و ترویج تعامل سازنده پس از آتش‌بس در ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) با مقام‌های عالی‌رتبه ایران دیدار‌های سطح بالایی داشت.

عاصم منیر با جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، جناب آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، جناب آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و جناب آقای اسکندر مومنی وزیر کشور ایران دیدار کرد.

ارتش پاکستان اعلام کرد: مذاکرات تهران همچنان بر تسریع روند مشورتی در حال انجام برای حمایت از صلح و ثبات در منطقه و دستیابی به یک توافق قطعی متمرکز بود.

در این بیانیه تاکید شد: این تعاملات در فضایی مثبت و سازنده صورت گرفت و به طور معناداری به روند میانجیگری کمک کرد. مذاکرات فشرده در بیست و چهار ساعت گذشته منجر به پیشرفت دلگرم‌کننده‌ای به سوی تفاهم نهایی شده است.

در پایان بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان افزوده شد: مقام‌های ایرانی از نقش صادقانه و سازنده پاکستان در تسهیل گفت‌و‌گو و ترویج حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل منطقه‌ای قدردانی کردند.