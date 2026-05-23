موکب داران عراقی با فتوای آیت الله سیستانی، با پرپایی موکب به مدافعان خیابانهای استان قم خدمت رسانی و با آنان همدلی می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و فرار سربازان بزدل آمریکای جنایتکار از منطقه، هدف مشترک همه دلسوزان و سربازان جبهه مقاومت است؛ هدفی که بیش از دو ماه است برادران عراقی را به سنگر خیابانهای ایران آورده تا در کنار برادران و خواهران ایرانی شان، در افتخار آفرینیهای شبهای اقتدار و افتخار مردم استان قم سهمی داشته باشند.
موکب داران با ارائه خدمات پذیرایی همچون تهیه غذای گرم در کنار مردم حضور دارند و این همافزایی مردمی، صحنههایی از همدلی مردم قم و برادران عراقی را شکل داده است.