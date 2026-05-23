



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در ملاقات با مهدی تهرانی معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی در حاشیه اجلاس امنیت اوراسیا در شهر پرم روسیه با اشاره به آخرین وضعیت مذاکرات مرتبط با ایران، اظهار داشت: «ما امیدواریم که ایران در مسیر مذاکرات و توافق موفق باشد. پاکستان، ترکیه، قطر و عربستان نیز در راستای رسیدن به این توافق تلاش می‌کنند.»

وزیر خارجه روسیه در بخش دیگری از این ملاقات با اشاره به تحولات نظامی در منطقه، موضع صریح مسکو را اعلام کرد و گفت: «ما به کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس گفتیم که تهاجم به ایران و پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های جنوبی خلیج فارس، یک موضوع واحد هستند و از یکدیگر جدا نیستند.»

لاوروف همچنین درباره تلاش آمریکا برای بین‌المللی‌سازی مسائل مرتبط با ایران هشدار داد و افزود: «آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا موضوع را به شورای امنیت وارد کنند، اما ما و چین اعلام کردیم که مخالف این هستیم.»

در همین حال، «تهرانی»، عضو شورای مرکزی و معاون بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت میدانی پایگاه‌های آمریکا در منطقه، تصریح کرد: «پایگاه‌های آمریکا در منطقه تخریب شده‌اند و آنها باید از این منطقه بروند.»