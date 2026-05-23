تیم کشتی فرنگی نوجوانان راهی ویتنام شد
رقابتهای کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا ۷ و ۸ خرداد در شهر دانانگ کشور ویتنام برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم کشتی فرنگی نوجوانان کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا بعد از ظهر امروز (۲ خرداد) راهی کشور ویتنام شد.
ترکیب تیم ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: آرمین اسماعیلی (خوزستان)
۴۸ کیلوگرم: علی اسماعیلی (خوزستان)
۵۱ کیلوگرم: احمد بدرالدینی (کرمان)
۵۵ کیلوگرم: وحید عشیری (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: امیررضا طهماسب پور (مازندران)
۶۵ کیلوگرم: حامد دهقان زاده (خوزستان)
۷۱ کیلوگرم: اسماعیل ظاهردوست (اصفهان)
۸۰ کیلوگرم: مهدی غلامیان (فارس)
۹۲ کیلوگرم: امیررضا مهری (مازندران)
۱۱۰ کیلوگرم: علی اکبر آکو (مازندران)
سرمربی: محسن سوریان
مربیان: محمدحسین شیخی (تهران) پژمان پشتام (تهران) محمد ارقشی عزیزی (خوزستان) محمد هوشمند (فارس) شهروز سیفی (مازندران)
داور: مرتضی زورمند