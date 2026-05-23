به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد در نشست تخصصی حفاظت احیا و توسعه پایدار میراث فرهنگی، از اختصاص دویست میلیارد ریال اعتبار برای کاوش و احیای بافت‌های سنتی شهر از جمله کاوش برده کونته و تپه شایگان و حریم موزه ماموستا هیمن خبر داد. آرش شهابی افزود: طرح تکمیل احیا و باز سازی کاروای سرای سیمون و تبدیل آن به بازارچه صنایع دستی و حفظ و احیای بافت معماری اسلامی و سنتی در داخل شهر از جمله این برنامه‌ها ست. نجم الدین تمری معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار مهاباد هم دراین نشست گفت: مهاباد یکی قطب‌های گردشگری استان است که حفظ و احیا میراث فرهنگی منطقه، راهکار اصولی برای اشتغال و درامد زایی است. واحد جولایی رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهاباد هم گفت: سه مقاله تخصصی با محور حفاظت و احیای میراث فرهنگی دراین نشست ارائه شد. کارشناسان و فعالان این حوزه هم ضمن تشریح ظرفیت‌های گردشگری منطقه برنامه و راهکار‌های خود را برای کمک به حفاظت و احیای هرچه بهتر میراث فرهنگی و گردشگری منطقه بیان کردند.