سخنگوی وزارت امور خارجه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی چند روز اخیر را که منجر به شهید و مجروحشدن دهها نفر شد محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادامه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه لبنان طی چند روز اخیر، که منجر به شهید و مجروحشدن دهها نفر از جمله چند امدادگر و یک خبرنگار و عکاس لبنانی -احمد حریری- و تخریب گسترده زیرساختهای این کشور شده است، را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به نقض مستمر حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان و شهادت بیش از سه هزار نفر و مجروح شدن بیش از ۹ هزار نفر در حملات تروریستی رژیم اشغالگر علیه لبنان طی ۳ ماه اخیر، بیتفاوتی و بیعملی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال این جنایات را شرمآور دانست و بر ضرورت اقدام عاجل جهان اسلام، خصوصا از طریق سازمان همکاری اسلامی، برای توقف اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تمجید از صبر و مقاومت مردم لبنان در برابر تجاوز و اشغالگری رژیم صهیونیستی، به خانوادههای شهدا و مردم و دولت لبنان تسلیت گفت و بر همبستگی کامل جمهوری اسلامی ایران با لبنان در مسیر دفاع از حاکمیت و استقلال لبنان تاکید نمود