بارش‌های دیشب و امروز و وقوع سیلاب در هوراند، راه ارتباطی پنج روستای این شهرستان را مسدود و بار دیگر ضعف در زیرساخت‌های جاده‌ای این منطقه را نمایان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اکبر عبدل‌نژاد، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان هوراند، با اعلام خبر مسدود شدن مسیر روستا‌های «قوتانلو»، «ویزه‌ناب»، «سرخاب»، «ملاهونی» و «شغلان» اظهار کرد: با توجه به تخریب پل بر اثر سیلاب شدید، مسیر جایگزین «گنبران» تا اطلاع ثانوی برای تردد اهالی تعیین شده است.

آنچه این حادثه را از یک رویداد طبیعی متمایز می‌کند، تکرار خسارات در این محور است. منطقه مذکور به دلیل برخورداری از اراضی کشاورزی مرغوب، قطب تولید محصولات این شهرستان محسوب می‌شود و تردد در آن زیاد است.

با وجود این، رودخانه سیلابی «قره‌سو» همچنان فاقد پل استاندارد و مهندسی‌شده است. به جای احداث ابنیه فنی مناسب، از باکس‌های بتنی برای عبور از رودخانه استفاده می‌شود که در برابر کوچک‌ترین سیلابی آسیب‌پذیر است و عملاً کارایی خود را از دست می‌دهند.

این وضعیت علاوه بر ایجاد ناامنی برای ترددکنندگان و تحمیل خسارات سنگین به کشاورزان در زمان برداشت محصول، هزینه‌های مکرر و بی‌نتیجه‌ای را بابت تعمیرات مقطعی به بودجه راهداری تحمیل می‌کند.

اهالی و بهره‌برداران کشاورزی منطقه از مسئولان اداره کل راهداری و استانداری آذربایجان شرقی تقاضا دارند تا با تخصیص بودجه برای احداث یک پل دائمی با دهانه مناسب، به سریالِ قطع راه ارتباطی در فصل‌های بارندگی خاتمه دهند.