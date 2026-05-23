به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه تلویزیونی «شهدای کودک میناب؛ صدای مظلومیت امت» که امروز ساعت ۱۶ از شبکه الکوثر پخش شد، پیام مفتی اعظم پاکستان، شیخ منیب الرحمان توسط جانشین وی قرائت شد.

در این پیام آمده است: حمله عامل آمریکا به مدرسه میناب، جنایتی دردناک و مؤلمه علیه بشریت است. در روزگاری که جهان شاهد پیشرفت‌های شتابان فناوری است، جنایت ترور غیرنظامیان بی‌گناه از زشت‌ترین و پست‌ترین جنایات به شمار می‌رود، چرا که ارزش‌های انسانی را در قلب خود نشانه می‌گیرد و از تمام حدود اخلاقی و قانونی فراتر می‌رود.

مفتی اعظم پاکستان تأکید کرد: از همه دردناک‌تر و خشم‌آورتر آن است که ماشین جنگ به سمت مدارس، به ویژه مدارس دخترانه جهت می‌گیرد؛ جایی که کودکی پاک و رویا‌های کوچکی که جز امید به آینده‌ای بهتر چیزی در دل ندارند، زندگی می‌کنند.

وی افزود: حمله آمریکا به مدرسه دخترانه در میناب، یک فاجعه انسانی بزرگ و جنایتی غیرقابل انکار است. این حمله در تاریخ ۲۸ فوریه، ساعت ۸:۵۴ صبح رخ داد که منجر به شهادت بیش از ۱۷۰ نفر شد که اکثریت آنان دخترانی بین ۷ تا ۱۲ سال بودند. مدرسه هرگز یک پایگاه نظامی یا میدان جنگ نیست؛ بلکه خانه علم، تربیت و پرورش نسل‌هاست. در آن کلاس‌ها، دختران کوچکی نشسته‌اند که به جای اسلحه، دفتر و قلم در دست دارند و در قلب خود آرزو‌های بزرگ برای خانواده و میهن خود پرورش می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که این مکان‌های امن به هدف بمباران و ویرانی تبدیل می‌شوند، این یعنی یک سقوط اخلاقی خطرناک و نقض آشکار قوانین بین‌المللی بشردوستانه که حمایت از غیرنظامیان و مراکز آموزشی را در زمان درگیری‌ها واجب می‌داند. چنین حملاتی نه تنها بدن‌ها را نابود می‌کند، بلکه رویا‌ها را نیز مدفون می‌سازد. دخترانی که آرزوی پزشک، معلم یا مهندس شدن داشتند، ناگهان خود را زیر آوار می‌بینند. خانواده‌ای ممکن است تنها دختر خود را به خاطر یک تصمیم نظامی بی‌اعتنا به حرمت انسانیت و ارزش زندگی از دست بدهد.

مفتی منیب الرحمان تصریح کرد: ترس و وحشت ناشی از این حملات، زخم‌های روانی عمیقی بر پیکر کودکان، زنان و کل جامعه بر جای می‌گذارد که ممکن است سال‌ها پس از پایان جنگ ادامه یابد. از نظر قانونی نیز، هدف قرار دادن مدارس نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و قوانین بین‌المللی است که بر حمایت از غیرنظامیان و تأسیسات آموزشی تأکید دارند. سازمان‌های حقوق بشری بار‌ها تأکید کرده‌اند که آموزش یک حق اساسی است که حتی در زمان جنگ نیز نباید مورد تعرض قرار گیرد.

وی با تأکید بر مسئولیت جامعه بین‌المللی اظهار داشت: جامعه جهانی از نظر اخلاقی و قانونی موظف است نسبت به چنین جنایاتی مسئولیت خود را نشان داده، عاملان آن را مجازات کرده و از تکرار آن جلوگیری کند. به ویژه اینکه هدف قرار دادن مدرسه دخترانه، ابعاد خطرناکی درباره حق دختران برای آموزش و زندگی در امنیت دارد. در بسیاری از جوامع، دختران با دشواری‌های بزرگی برای دستیابی به آموزش مواجهند؛ هنگامی که مدارس آنها بمباران می‌شود، آینده یک نسل کامل از زنان به خطر می‌افتد.

در پایان این پیام آمده است: انسانیّت حقیقی در حمایت از کودکان و زنان معنا می‌یابد. مدارس باید از آتش جنگ‌ها و کشمکش‌های سیاسی دور بمانند. جنگ‌ها هر اندازه هم توجیه داشته باشند، هرگز نمی‌توانند استهداف بی‌گناهان را توجیه کنند. کودکی هرگز نباید بهای کشمکش‌های بین‌المللی شود. بر عهده ملت‌ها، نهاد‌های بین‌المللی و رسانه‌های جهانی است که صدای خود را در محکومیت این جنایات بلند کرده و از حق حیات، آموزش و امنیت دفاع کنند. هر حمله به هر مدرسه‌ای، به ویژه مدارس دخترانه در میناب یا هر نقطه دیگر جهان، زخمی بر پیکر وجدان بشریت است و پیام دردناکی دارد که وقتی جنگ‌ها اخلاق خود را از دست می‌دهند، آینده تمام بشریت در خطر می‌افتد. وجدان بیدار و اخلاق انسانی ما را ملزم می‌کند در کنار قربانیان بایستیم و برای عدالت، امنیت و حق تحصیل کودکان و دختران در صلح و آرامش، مطالبه‌گر باشیم.

«و ما توفیقی إلا بالله وعلیه توکلت وما علی إلا البلاغ»