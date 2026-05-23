

به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، داریوش صادقی، سرپرست گمرک خسروی گفت: ماموران گمرک خسروی ۵۰ تن کالای قاچاق که سودجویان قصد داشتند با اظهار خلاف نسبت به خروج آن اقدام کنند، کشف کردند.

وی در ادامه افزود: سودجویان قصد داشتند این کالا را با اظهار خلاف از گمرک خارج کنند که با هوشیاری ماموران این گمرک ناکام ماندند.

سرپرست گمرک خسروی تصریح کرد: کارکنان این گمرک در مرحله بازرسی، متوجه اختلاف میان اظهارنامه و ماهیت واقعی کالا شدند و پس از ارجاع نمونه‌ها به آزمایشگاه، مشخص گردید که این محموله با کالای اظهار‌شده متفاوت است و از خروج آن جلوگیری شد.