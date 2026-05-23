کلنگ احداث بزرگراه فاراب به کوثر با ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار و با حضور مسئولان استانی و محلی به زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل روز شنبه در آیین کلنگ زنی این پروژه گفت: محور چهارخطه فاراب به شهر گیوی (مرکز شهرستان کوثر) از امروز آغاز شد و این مسیر بزرگراهی، ۵/۷ کیلومتر طول دارد و در سه فاز و با ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا میشود.
وی افزود: از اولویتهای مهم دولت چهاردهم در حوزه محورهای مواصلاتی استان اردبیل، احداث و ایمن سازی جادهها هست.
وحید کنعانی نماینده مردم خلخال و کوثر نیز در این عملیات عمرانی گفت: دولت پزشکیان توجه ویژهای به زیرساختهای راه دارد و خوشبختانه هیچ پروژهای در حوزه راه در خلخال و کوثر تعطیل نیست و به لحاظ تامین شدن اعتبارات لازم، همه پیمانکاران سر کارهای خود هستند.