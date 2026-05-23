به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ بهره برداری ازطرح ملی فیبر نوری منازل و کسب وکارها در تولم شهر صومعه سرا، آغازساخت پایگاه ثابت امداد ونجات جمعیت هلال احمرلنگرود به همت خیرنیکاندیش، سید مهران موسوی در منطقه تالشمحله، توزیع بیش از ۵۰ درصد کود شیمیایی مورد نیازکشاورزان فومنی و درگذشت حاج عسکر اسلامدوست، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تالش، رضوانشهر و ماسال در بسته اخبار کوتاه امروز ۲ خرداد ارائه شد.