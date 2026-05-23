درخشش دانش آموزان مهدوی کهگیلویه و بویراحمدی در پویش ملی
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از درخشش دانشآموزان استان در پویش «ایران مهدوی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت دبیقی گفت: پویش مهدوی بهمن سال ۱۴۰۴ و با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیتهای فرهنگی و هنری، در بازه سنی ۷ تا ۱۵ سال در کشور برگزار شد.
وی افزود: پس از داوری آثار رسیده از استانهای مختلف، چهار نفر از دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه برتر کشوری شدند.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، ادانه داد: مهدی هدایتیپور از یاسوج، فاطمه زهرا مطهریتبار از یاسوج، یاشار آروین از یاسوج و سبحان کناری از گچساران در پویش ملی مهدوی خوش درخشیدند.
دبیقی با تبریک به این دانشآموزان و خانوادههای آنان، تأکید کرد: این موفقیت ارزشمند، نشاندهنده استعدادهای درخشان و تربیت دینی و فرهنگی در مدارس استان است و امیدواریم شاهد حضور پررنگتر دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد در رویدادهای ملی و مذهبی باشیم.