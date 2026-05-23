معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از درخشش دانش‌آموزان استان در پویش «ایران مهدوی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ،‌ حجت دبیقی گفت: پویش مهدوی بهمن‌ سال ۱۴۰۴ و با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و مشارکت کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های فرهنگی و هنری، در بازه سنی ۷ تا ۱۵ سال در کشور برگزار شد.

وی افزود: پس از داوری آثار رسیده از استان‌های مختلف، چهار نفر از دانش‌آموزان کهگیلویه و بویراحمد موفق به کسب رتبه برتر کشوری شدند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان، ادانه داد: مهدی هدایتی‌پور از یاسوج، فاطمه زهرا مطهری‌تبار از یاسوج، یاشار آروین از یاسوج و سبحان کناری از گچساران در پویش ملی مهدوی خوش درخشیدند.