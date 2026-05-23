به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،سنگربانان خیابان همچنان با پرچم‌های برافراشته، قامتی استوار و روحیه‌ای محکم، در حال رقم زدن آینده‌ای درخشان برای ایران اسلامی و سرنوشتی خفت بار برای دشمنان این مرز و بوم‌اند.

هشتاد و سه شبِ مداوم که خیابان‌ها، نه فقط مسیرِ عبور، که آوردگاهِ اراده‌ی یک ملت شده است. مردمی که پرچم، نه یک تکه پارچه، که هویتی بر دوششان است و فریادشان، طنینِ یکپارچگی و عشق به سرزمینی است که با هیچ تهدیدی نمی‌لرزد.

دیشب، در میانِ این سیلِ خروشانِ همدلی، یک پرسش در هوا معلق بود؛ پرسشی که پاسخِ آن را می‌توان در تزلزلِ گام‌های حریف دید: ترامپ در این روزهایِ پرالتهاب، چند بار ناچار به عقب‌نشینی شده است؟