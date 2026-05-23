برترینهای پانزدهمین دوره رنکینگ پاکت بیلیارد استان تهران معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجید قرهگوزلو با شکست هیمن فرجی به عنوان قهرمانی پانزدهمین دوره مسابقات پاکت بیلیارد استان تهران دست یافت. پیش از این او موفق شده بود بردیا ثنایی، مهدی مهدی فر، امیر خرسند و علیرضا خلیفه را در جدول حذفی شکست دهد.
این مسابقات با حضور میثم تمیمی رئیس، شهرام چراغی دبیر و علی ضرتاشور به عنوان سرپرست کمیته امور باشگاههای هیئت بولینگ و بیلیارد استان تهران در باشگاه بیلیارد پلاتین برگزار شد.
اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:
مجید قرهگوزلو
هیمن فرجی
بردیا ثنایی
حسین نوری