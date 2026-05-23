آیدا فاروقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل نقشه های آینده نگری و تصاویر ماهواره، امروز از جمله برای مناطقی از مرکز و شمال استان رگبار باران و رعدوبرق مناطق مستعد تگرگ پیش‎بینی شده و جاری شدن رواناب با احتمال سیلابی شدن مسیل‎ها روی می‌دهد.

وی افزود: همچنین روز‌های آینده نیز به خصوص ساعات بعدازظهر افزایش ابر از جمله در دامنه‎های هزارمسجد و بینالود رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست. این وضعیت با شدت و ضعف تا چهارشنبه ادامه دارد.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: طی این مدت وزش باد گاهی شدید بوده و از اواسط هفته همراه با افزایش سرعت وزش باد، انتقال گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا با احتمال خسارت نیز اتفاق می‌افتد. روند افزایش دمای هوا از فردا آغاز و تا دوشنبه ادامه دارد.

فاروقی گفت: دمای مشهد مقدس امروز در گرم‌ترین زمان به ۲۸ درجه رسید. امشب نیز دمای مشهد به ۱۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

وی افزود: نوسانات دمایی مشهد برای فردا بین ۱۵ تا ۲۹ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

کارشناس هواشناسی استان خراسان‌رضوی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته قوچان با ۷ درجه و مه ولات با ۳۶ درجه به ترتیب سردترین و گرم‌ترین شهر‌های استان بوده‌اند.