به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی با اشاره به ساختار کنونی مصرف انرژی و ناترازی شدید سوخت در کشور، از طرح جدید دولت برای تمرکززدایی و واگذاری مدیریت مصرف بنزین و گاز به استانداریها، شهرداریها و بخش خصوصی خبر داد.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر اینکه ایران در یک جنگ تمامعیار اقتصادی و زیرساختی قرار دارد، وضعیت کنونی ناترازی را تاوان سالها تصمیمگیری بدون پشتوانه کارشناسی دانست و گفت: تداوم روند فعلی و هدررفت منابع دیگر امکانپذیر نیست و مسئولان باید بین اصلاحات ساختاری یا ادامه این وضعیت فاجعهبار، دست به انتخابی سخت بزنند.