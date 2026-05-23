به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی در مراسم معارفه‌اش به عنوان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با تقدیر از زحمات ۱۴ ماهه اکبر حسن‌بکلو در راهبری و مدیریت این شرکت، گفت: ما افتخار می‌کنیم که ایرانی هستیم و به کشورمان خدمت می‌کنیم، در صنعت برق کار می‌کنیم و خادم مردم هستیم و در بخش توزیع نیروی برق که پیشخوان صنعت برق و حساس‌ترین بخش این صنعت است، فعالیت می‌کنیم.

وی افزود: ما در شرکت توزیع نیروی برق ناچاریم برای روشن نگاه داشتن خانه‌های مردم و به حرکت درآوردن چرخ صنایع و اصناف، اقدامات خود را با قدرت ادامه دهیم.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بیان کرد: همکاران ما در صنعت برق ۲۴ ساعته تلاش می‌کنند تا برق مشترکان پایدار بماند.

محمودی، حفظ آراستگی، انضباط، ایمنی، تکریم ارباب رجوع، جلب رضایتمندی مشترکان و تعاملات برون‌سازمانی را از مهم‌ترین اولویت‌هایی دانست که می‌بایست در این شرکت دنبال شود.