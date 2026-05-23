به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یارمند با اشاره به ۲۸ اردیبهشت ماه پنجاه و یکمین سالگرد تأسیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، این روز را، یادآور تعهد به ساختن آینده‌ای روشن و ایمن برای فرزندان این سرزمین عنوان کرد.

وی در ادامه به دستاورد‌های کلان و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان یزد اشاره کرد و گفت: ما در استان یزد با یک نگاه کلان و برنامه‌ریزی دقیق، «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی» را به عنوان اولویت اصلی خود قرار داده‌ایم.

وی افزود:در ابتدای این مسیر، ۱۲۹ پروژه نوسازی و توسعه تعریف کردیم که خوشبختانه ۶۰ مورد از آنها در سال گذشته با سرعت و کیفیت بالا افتتاح و به بهره‌برداری رسید، اما کار متوقف نشد؛ با پیگیری‌های مستمر و شناسایی نیاز‌های واقعی مناطق محروم و حاشیه‌ای ۳۳ طرح دیگر تعریف و تعداد این طرح‌ها به حدود ۱۶۳ طرح افزایش یافت.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت: این مجموعه عظیم شامل ۲۳۶ هزار و ۳۷۹ متر مربع زیربنای آموزشی و هزار و ۳۰۹ کلاس درس است که بخش چشمگیری از این طرح‌های باقی مانده تا مهرماه سال جاری آماده تحویل و بهره‌برداری خواهد بود تا دانش‌آموزان در بهترین شرایط ممکن، در کلاس‌های درس استاندارد و ایمن درس بخوانند.

یارمند ادامه داد: صرفاُ ساختن ملاک نیست، بلکه «ساختنِ استاندارد و بادوام» مد نظر است که در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد، فرآیند نظارت فنی مهندسی را با دقت و حساسیت بالایی دنبال می‌کنیم بطوریکه از مرحله «تهیه نقشه‌های معماری و سازه‌ای» که با رعایت کامل ضوابط زلزله‌خیزی و استاندارد‌های روز دنیا انجام می‌شود، تا نظارت مستمر مهندسین ناظر بر اجرای دقیق کارگاه‌ها، همه چیز تحت کنترل است.

وی خاطر نشان کرد: معتقدیم مدرسه باید سال‌ها برای نسل‌های مختلف خدمت کند؛ بنابراین، کیفیت مصالح و دقت در اجرا، خط قرمز ما است. این نظارت دقیق باعث شده تا پروژه‌های ما نه تنها زیبا و متناسب با معماری اصیل استان یزد باشند، بلکه از نظر ایمنی و کارایی نیز در بالاترین سطح قرار بگیرند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت: نقش کلیدی خیران مدرسه‌ساز از افتخارات بزرگ استان یزد است بطوریکه در استان یزد شاهد حضور فعال و مؤثر خیران حقیقی و حقوقی هستیم که با عشق به علم و دانش، گام‌های بلندی برداشته‌اند. از آغاز سال جاری تاکنون، جلسات متعددی با این خیران برگزار شده تا دغدغه‌هایشان شنیده شود و مسیر همکاری هموار شود. این همدلی موجب آغاز عملیات ساخت ۵ طرح جدید به همت خیران شده است که ما قدردان این نگاه جهادی و مردمی هستیم که نشان‌دهنده فرهنگ غنی ایثار و کمک به نسل آینده‌سازان است.

یارمند در ادامه به مقوله تجهیزات آموزشی و هوشمندسازی مدارس هم اشاره کرد و گفت: ساختن دیوار و سقف کافی نیست؛ مدرسه نیاز به «روح» و «تجهیزات» دارد. ان‌شاءالله برای آغاز سال تحصیلی جدید، بودجه‌ای ویژه برای خرید تجهیزات آموزشی و رفاهی اختصاص یافته است که البته این تجهیزات شامل میز و صندلی‌های ارگونومیک، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی نوین و همچنین تجهیزات هوشمند آموزشی (مانند تخته‌های هوشمند و لپ تاپ) برای مدارس جدیدالتأسیس و حتی مدارس قدیمی‌تر است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که با هماهنگی کامل با اداره کل آموزش و پرورش، این امکانات به صورت عادلانه و با هدف محرومیت‌زدایی در اختیار تمام مدارس سراسر استان یزد، به‌ویژه مناطق کمتر برخوردار، قرار گیرد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان یزد گفت: عدالت آموزشی فقط عدد و رقم نیست؛ حضور در صحنه است. از آغاز سال جدید، بازدید‌های میدانی گسترده‌ای از تقریباُ تمام شهرستان‌های استان انجام شده است. ما جلسات متعددی با مدیران آموزش و پرورش (در سطح استان، شهرستان و ناحیه) و فرمانداران برگزار کردیم تا موانع اداری و اجرایی را برطرف کنیم و با تدابیر لازم، سرعت بخشیدن به روند ساخت پروژه‌ها را تسریع نماییم. این تعامل سازنده باعث شده تا پروژه‌هایی که ممکن بود با کندی مواجه شوند، با سرعت بیشتری پیش بروند.

وی به رتبه برتر یزد در سطح کشور هم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه، این تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی دقیق، باعث شده است که استان یزد در «نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی» جزو استان‌های سرآمد و پیشرو در سطح کشور قرار گیرد. این جایگاه، نتیجه همت همکاران، حمایت مسئولان و مشارکت مردمی است و ما متعهدیم این رتبه را حفظ و ارتقا دهیم.