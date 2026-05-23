سرپرست صداوسیمای استان زنجان به همراه جمعی از معاونان و مدیران رسانه استانی، با استاندار زنجان دیدار کردند.

صداوسیما با هنرمندی تمام، جلوه‌های اتحاد و انسجام ایرانیان را به رخ جهانیان می‌کشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ صادقی استاندار زنجان در این دیدار با اشاره به حضور حماسی و پرشور مردم در میدان برای بیعت با رهبری و حمایت از نیرو‌های مسلح، عملکرد صداوسیما را در روایت این رویداد‌ها ستودنی خواند و گفت: صداوسیما با هنرمندی تمام، جلوه‌های اتحاد و انسجام ملت ایران را به رخ جهانیان می‌کشد.

صادقی با قدردانی از روایت‌گری و خلاقیت هنرمندان رسانه ملی افزود: در این شرایط حساس، تقویت دفاع ملی یک وظیفه همگانی است و در این میان، امر خطیر تقابل با هجمه‌های رسانه‌ای جبهه معاند نظام اسلامی، بر عهده رسانه ملی است.

وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی شبکه‌های بیگانه برای مدیریت افکار عمومی تصریح کرد: رسانه ملی، به‌ویژه صداوسیمای استان زنجان، مرجع خبری مهم، قابل‌اعتماد و فراگیرترین منبع برای دسترسی مردم به اخبار موثق است.

استاندار زنجان گفت: تبیین رشادت‌های قوای مسلح در جبهه نبرد، در کنار بازنمایی خدمات و پیشرفت‌های صورت‌گرفته در طول عمر با برکت جمهوری اسلامی ایران، موجب تزریق روح امید و پویایی در جامعه خواهد بود.

رسانه ملی؛ پرچمدار جهاد تبیین و تزریق امید

سرپرست صداوسیمای استان زنجان در ادامه این دیدار، با تأکید بر رسالت رسانه در شرایط فعلی گفت: انعکاس خدمات خدمتگزاران نظام اسلامی و تبیین پیشرفت‌های بخش‌های مختلف، زمینه‌ساز رضایتمندی اجتماعی و آرامش عمومی است و رسانه استانی این راهبرد را با قوت تداوم خواهد بخشید.

ستاری‌پور با اشاره به اهمیت تصویرسازی از حضور متحد مردم در صحنه‌های مختلف افزود: تلاش ما این است که تصویر قدرتمندی از حضور آگاهانه و منسجم مردم به جهانیان مخابره شود؛ چرا که این حضور حماسی، معجزه الهی و دستاورد ارزشمند خون پاک شهداست که باید به‌درستی پاسداری و منعکس شود.