تصادف دو دستگاه خودروی نیسان و تیبا در محور آبادان به اروندکنار، بعد از گذر سادات، منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت سه نفر دیگر شد.

یک فوتی و ۳ مصدوم در حادثه رانندگی نیسان با تیبا در محور آبادان به اروندکنار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، دکتر افرا رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: این سانحه ساعت ۰۰:۴۱ بامداد امروز، دوم خردادماه رخ داد و به دنبال آن، بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

دکتر یاسین افرا افزود: تکنسین‌های اورژانس پس از حضور در صحنه، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند. در این حادثه، سه نفر شامل سه آقای ۲۲، ۳۲ و ۳۷ ساله مصدوم شدند. متأسفانه یک آقای ۴۰ ساله در این سانحه جان خود را از دست داد.

تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه بی‌احتیاطی در جاده‌ها پرهیز کنند.