به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کلاس‌های مدرسه همدلی با همت معلمان جهادگر در مساجد برگزار می‌شود. معلمانی که می‌گویند به عشق وطن و دانش‌آموزان این مرز و بوم در این مسیر قدم گذاشته‌اند. مسئول خانه برکت احسان مهاباد گفت: این طرح با همت قرارگاه تحول و توانمندسازی اجتماع محور محلات بنیاد برکت اجرا می‌شود. کیوان آلوسی افزود: در این طرح ۵۰۰ دانش آموز مناطق کمتر برخوردار شهرستان مهاباد مورد حمایت آموزشی قرار می‌گیرند. با هدف ایجاد نشاط و شادبی در بین دانش‌آموزان، مدرسه همدلی به غیر از مساجد در خانه‌ها و پارک‌های شهر هم برپا می‌شود.