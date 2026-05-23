جمعی از معلمان جهادگر مهابادی برای کمک به دانشآموزان، کلاسهای درس را در مساجد برگزار میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، کلاسهای مدرسه همدلی با همت معلمان جهادگر در مساجد برگزار میشود. معلمانی که میگویند به عشق وطن و دانشآموزان این مرز و بوم در این مسیر قدم گذاشتهاند. مسئول خانه برکت احسان مهاباد گفت: این طرح با همت قرارگاه تحول و توانمندسازی اجتماع محور محلات بنیاد برکت اجرا میشود. کیوان آلوسی افزود: در این طرح ۵۰۰ دانش آموز مناطق کمتر برخوردار شهرستان مهاباد مورد حمایت آموزشی قرار میگیرند. با هدف ایجاد نشاط و شادبی در بین دانشآموزان، مدرسه همدلی به غیر از مساجد در خانهها و پارکهای شهر هم برپا میشود.