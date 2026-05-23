رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری؛ نشان نقره به نیکو روزبهانی رسید
ملی پوش پاراوزنهبرداری بانوان کشورمان در رقابتهای آزاد الجزایر، به مدال نقره دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در سومین روز از رقابتهای آزاد پاراوزنهبرداری الجزایر ۲۰۲۶، نیکو روزبهانی ملی پوش کشورمان در دسته مثبت ۸۶ کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۳۵ کیلوگرم شد. او در حرکت دوم از مهار وزنه ۱۴۰ کیلوگرمی بازماند. روزبهانی در حرکت سوم وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و به مدال نقره دست یافت.
کاروان پاراوزنهبرداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.
الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنهبردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابتها دارند.