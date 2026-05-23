ملی پوش پاراوزنه‌برداری بانوان کشورمان در رقابت‌های آزاد الجزایر، به مدال نقره دست یافت.

رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری؛ نشان نقره به نیکو روزبهانی رسید

رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری؛ نشان نقره به نیکو روزبهانی رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در سومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر ۲۰۲۶، نیکو روزبهانی ملی پوش کشورمان در دسته مثبت ۸۶ کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۳۵ کیلوگرم شد. او در حرکت دوم از مهار وزنه ۱۴۰ کیلوگرمی بازماند. روزبهانی در حرکت سوم وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و به مدال نقره دست یافت.

کاروان پاراوزنه‌برداری کشورمان با نام شهید ماکان نصیری از شهدای دانش آموز مدرسه میناب راهی این مسابقات شده است.

الجزایر با ٢٧، مصر با ٢٠ و ایران با ١۶ پاراوزنه‌بردار بیشترین تعداد ورزشکار را در این رقابت‌ها دارند.