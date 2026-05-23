مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان گفت: ۱۳ محوطه و بنای تاریخی استان در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جوروند ضمن گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی و یادآوری ایام حماسه‌ساز سوم خرداد (سالروز فتح خرمشهر) و چهارم خرداد (روز ایثار دزفول)، اظهار کرد: محوطه‌های تاریخی ما یادگاران هزاران ساله ملت ایران هستند که باید از هرگونه گزند مصون بمانند.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی بیش از ۱۴۰ محوطه تاریخی در سطح کشور در جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: سهم استان خوزستان از این حوادث، آسیب به ۱۳ محوطه و بنای تاریخی و گردشگری از جمله مجتمع گردشگری ریتاج و موزه کرناسیون دزفول بوده است، با این حال، شاهد حضور غیرتمندانه مردم و تشکیل سپر انسانی در برخی نقاط همچون پل سفید اهواز برای حفاظت از این آثار بودیم که جای قدردانی دارد.

خط و نشان میراث‌فرهنگی برای سودجویان آثار باستانی

جوروند با هشدار جدی نسبت به شایعات مطرح‌شده پیرامون «گنج‌یابی»، بیان داشت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی به‌هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد اماکن تاریخی قربانی حفاری‌های غیرمجاز شوند و در صورت مواجهه با قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز، برخورد‌های قانونیِ بسیار تند و قاطعی با همکاری نیرو‌های انتظامی، امنیتی و قضایی صورت خواهد گرفت.

مرمت ۴۰ محوطه و توسعه زیرساخت‌ها در سال ۱۴۰۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد این اداره‌کل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ با تلاشی جهادی، موفق به مرمت بیش از ۴۰ محوطه تاریخی، بازسازی ۴۰ بنای ارزشمند و تکمیل یا ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در بیش از ۵۰ نقطه استان شدیم که این روند در سال جاری نیز با قوت ادامه خواهد داشت.

حمایت از اشتغال جوانان با صنایع‌دستی و بوم‌گردی

وی با تأکید بر ظرفیت‌های عظیم روستا‌های خوزستان به‌عنوان کانون‌های مولد، بیان کرد: برنامه اولویت‌دار ما، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بوم‌گردی و صنایع‌دستی برای ایجاد اشتغال پایدار است. در همین راستا، از همه جوانان جویای کار دعوت می‌کنیم تا با استفاده از مسیر آموزش، صدور مجوز‌های لازم و دریافت تسهیلات، نسبت به راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع‌دستی اقدام کنند.

جوروند در پایان از همکاری مؤثر استانداری، دستگاه‌های اجرایی، روحانیت معزز به‌ویژه آیت‌الله سیدمحمدنبی موسوی‌فرد و همچنین همراهی مردم شریف خوزستان در حفاظت از میراث ارزشمند این دیار قدردانی کرد.