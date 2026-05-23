وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش حق بیمه کارفرمایان به ۷ درصد را دارای، اما و اگر‌های فراوان دانست و بر پرهیز از انتشار اخبار ناقص تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره تغییر نرخ حق بیمه کارفرمایان گفت: دولت با اقداماتی نظیر افزایش حداقل دستمزد، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق و بازگرداندن مدیریت بانک رفاه به بازنشستگان، به روشنی ثابت کرده است که حافظ منافع کارگران و بازنشستگان بوده و در این مسیر گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به طرح موضوع کاهش حق بیمه کارفرمایان به ۷ درصد، افزود: این موضوع دارای «اما و اگرهای» بسیاری است و طرح غیرکارشناسی آن تنها منجر به ایجاد تنش در جامعه می‌شود.

میدری در پایان ضمن انتقاد از انتشار ناقص اخبار در این حوزه، از رسانه‌ها خواست با پرهیز از دامن زدن به شایعات، از ایجاد نگرانی و فضای بی‌اعتمادی در جامعه کار و تولید پرهیز کنند.