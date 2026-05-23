مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: سال گذشته سلامت بینایی و شنوایی نزدیک به ۲۹ هزار کودک و نوزاد در استان سنجش شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «نورعلیوند» مدیرکل بهزیستی استان ایلام اظهار داشت: سال گذشته در راستای اجرای طرحهای پیشگیری از معلولیت، سلامت چشم و شنوایی نزدیک به ۲۹ هزار کودک و نوزاد ایلامی با هدف شناسایی بهموقع نارساییهای احتمالی مورد سنجش قرار گرفت.
وی افزود: از این تعداد، ۲۳ هزار و ۳۰ کودک در طرح پیشگیری از تنبلی چشم و پنج هزار و ۷۳۴ نوزاد نیز در طرح سنجش شنوایی شرکت کردند.
نورعلیوند با بیان اینکه این طرحها بهصورت پیوسته برای کودکان سه تا ۶ سال و نوزادان بدو تولد در سراسر استان اجرا میشود، تاکید کرد: از میان کودکان غربالگریشده در حوزه بینایی، یکهزار و ۲۳۱ نفر مشکوک به تنبلی چشم بودند که پس از بررسیهای تخصصی، وضعیت ۷۶ نفر تایید و ۱۷۹ نفر دارای دیگر کاستیهای بینایی تشخیص داده شدند.
وی ادامه داد: ۱۳ نفر نیز برای بررسیهای دقیقتر به چشمپزشک معرفی شدند.
مدیرکل بهزیستی ایلام از خانوادهها خواست برای اطمینان از سلامت بینایی فرزندان خود به پایگاههای غربالگری در سراسر استان مراجعه کنند.
گفتنی است اکنون افزون بر ۶۰ هزار نفر در استان ایلام زیر چتر حمایتی ادارهکل بهزیستی قرار دارند.