مدیرکل بهزیستی ایلام گفت: سال گذشته سلامت بینایی و شنوایی نزدیک به ۲۹ هزار کودک و نوزاد در استان سنجش شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛‌ «نورعلیوند» مدیرکل بهزیستی استان ایلام اظهار داشت: سال گذشته در راستای اجرای طرح‌های پیشگیری از معلولیت، سلامت چشم و شنوایی نزدیک به ۲۹ هزار کودک و نوزاد ایلامی با هدف شناسایی به‌موقع نارسایی‌های احتمالی مورد سنجش قرار گرفت.

وی افزود: از این تعداد، ۲۳ هزار و ۳۰ کودک در طرح پیشگیری از تنبلی چشم و پنج هزار و ۷۳۴ نوزاد نیز در طرح سنجش شنوایی شرکت کردند.

نورعلیوند با بیان اینکه این طرح‌ها به‌صورت پیوسته برای کودکان سه تا ۶ سال و نوزادان بدو تولد در سراسر استان اجرا می‌شود، تاکید کرد: از میان کودکان غربالگری‌شده در حوزه بینایی، یک‌هزار و ۲۳۱ نفر مشکوک به تنبلی چشم بودند که پس از بررسی‌های تخصصی، وضعیت ۷۶ نفر تایید و ۱۷۹ نفر دارای دیگر کاستی‌های بینایی تشخیص داده شدند.

وی ادامه داد: ۱۳ نفر نیز برای بررسی‌های دقیق‌تر به چشم‌پزشک معرفی شدند.

مدیرکل بهزیستی ایلام از خانواده‌ها خواست برای اطمینان از سلامت بینایی فرزندان خود به پایگاه‌های غربالگری در سراسر استان مراجعه کنند.