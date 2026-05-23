به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر بابایی با اشاره به بازدید این واحد تولیدی لبنیات، گفت: در یکسال گذشته با توجه به اتفاقات رخ داده رویکرد ما حفظ تولید و حفظ اشتغال به ویژه در حوزه مواد غذایی و مایحتاج عمومی مردم بوده تا مسائل و مشکلات آنان را پیگیری کنیم.

وی افزود: در این بازدید مدیران دستگاه‌های مختلف هم حضور دارند تا مشکلات چنین واحد‌هایی برطرف شود و واحدتولیدی بتواند در این مقطع حساس به کار خود ادامه دهد.