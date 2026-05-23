به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم سینمایی «فرشتهها با هم میآیند» به کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی، دوشنبه ۵ خرادماه ساعت۱۷به مناسبت روز ملی جمعیت در سالن فردوس موزه سینمای ایران به نمایش گذاشته خواهد شد.
این فیلم داستان زندگی یک روحانی جوان به نام احمد و همسرش لیلا را روایت میکند. جواد عزتی، نازنین بیاتی، الهام کردا و رضا ناجی بازیگران اصلی این اثر سینمایی هستند.
تماشای این فیلم برای علاقهمندان آزاد و رایگان است.