تیم سپیدرود رشت میهمان خود را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داد و تیم بندرآستارا با نتیجه ۲ بر یک مغلوب تیم میزبان در تهران شد و چوکای تالش هم با نتیجه ۴ بر صفر، از تیم میهمان خود شکست خورد.

یک برد و دو باخت، حاصلِ تلاشِ تیم‌های گیلانی در هفته‌ی نوزدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در هفته‌ی نوزدهم رقابت‌های لیگ دسته‌ی دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت ها، تیم سپیدرود رشت، در ورزشگاه سردار جنگل این شهر، میزبان تیم آکادمی کیا بود که این دیدار با برد ۲ بر صفرِ سرخپوشان رشتی به پایان رسید.

همزمان در دیگر دیدار این گروه نیز، تیم بندرآستارا در تهران، به مصاف شاهین این شهر رفته بود که نتیجه را ۲ بر یک، به حریف خود واگذار کرد.

همچنین در گروهِ دوم این رقابت‌ها نیز، تیمِ چوکای تالش در ورزشگاهِ پوریای ولی این شهر میزبان تیم اِسپادِ تهران بود که این دیدار در پایان، با شکست سنگین ۴ بر صفر چوکایی‌ها همراه شد.

تا پایان هفته‌ی نوزدهم رقابت‌های لیگ دسته‌ی دوم فوتبال تیم سپیدرود رشت با نوزده امتیاز در رده دوازدهم و تیم بندر آستارا با چهار امتیاز در رده‌ی چهاردهم جدول رده بندی گروه اول قرار دارند.

چوکای تالش هم، با این باخت همچنان با ۲۲ امتیاز، در رده نهم جدول گروه دوم قرار دارد.