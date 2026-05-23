برنامه ویژه آموزش کار با اسلحه به مردم مقتدر و شجاع حاضر در میدان، در شهرستان بندر ماهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هشتاد و دومین شب بعثت مردم بندر ماهشهر با ویژه برنامه آموزش کار با سلاح به مردم توسط ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان همراه بود.

در این برنامه، کار با سلاح‌های مختلف بصورت همزمان به خانم‌ها و آقایان آموزش داده شد.

شیوه باز و بستن سلاح، نحوه نشانه گیری و سایر موارد مربوطه در این برنامه به مردم آموزش داده شد و مورد استقبال حاضران در میدان قرار گرفت.