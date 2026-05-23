۳۸۶ دانش آموز دختر مدارس شهرستان فیروزه در امسال، رسیدن به سن تکلیف شان را جشن گرفتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: مراسم جشن تکلیف ۸۴ دانش آموز آموزشگاه ایمان امروز با حضور مدیر و معاون آموزش و پرورش شهرستان فیروزه در حسینیه محله مهدی آباد فیروزه برگزار شد.

جعفر گرمابی افزود: ورود به این مرحله جدید فرصتی برای ادای تکالیف الهی و دینی در برابر خالق یگانه است.

وی ادامه داد: امسال ۳۸۶ دانش آموز دختر پایه سوم مدارس شهرستان فیروزه رسیدند و مراسم جشن تکلیف شان نیز برگزارشد.

خانم فخرایی مدیر آموزشگاه ایمان گفت: اجرای برنامه جنگ شادی، سرود دانش آموزی و اهدای هدیه معنوی به ۸۴ دانش آموز دختر آموزشگاه ایمان در مراسم جشن تکلیف، از برنامه‌های جشن تکلیف این آموزشگاه بود.